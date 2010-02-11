Сьогодні банк «Надра» відновлює часткові виплати за депозитами, згідно із раніше розробленими програмами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку.

«С другої половини дня 11 лютого 2010 року банк починає виплати згідно з програмами, які були розроблені і впроваджені в період роботи тимчасової адміністрації, основною з яких є Комплексна програма виплати депозитів клієнтам – фізичним особам», – говориться в повідомленні.

Власники депозитів, виплати за якими відповідно до Комплексної програми було відкладено або заплановано на лютий, одержать їх з 11 лютого, а виплати клієнтам, заплановані на січень або, згідно з угодою, на березень, буде здійснено в березні.

Як повідомляв УНІАН, з 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація.

Кабінет Міністрів України 23 грудня 2009 року ухвалив рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» в державний «Родовід Банк». Сьогодні під час засідання уряду виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ запропонував скасувати це рішення.

10 лютого ц.р. Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в банку «Надра» на один рік – до 9 лютого 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року і сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку становили 24,846 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,793 млрд. грн., зобов`язання – 24,371 млрд. грн., власний капітал – 474,694 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

2009 рік банк завершив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).