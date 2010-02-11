Експерти: через 2-4 роки Україна прийде до дефолту

Без проведення структурних реформ у багатьох галузях через 2-4 роки Україна прийде до дефолту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції народний депутат України (БЮТ) Юрій Полунєєв.

Однією з головних проблем він називає інституційну слабкість влади, органів регулювання, а також необхідність реформування пенсійної системи, енергетичної галузі.

«Якщо після всіх післявиборчих проблем, які знекровили країну, не займуться серйозно вирішенням цих структурних проблем, Україна справді зіштовхнеться через два, три, чотири роки з дефолтом. Цей дефолт прийде через необхідність терміново латати фінансові проблеми, пов`язані з техногенними катастрофами в житлово-комунальному господарстві, з нерозвиненістю транспортної інфраструктури, з необхідністю нести великі фінансові труднощі через збільшення кількості безробітних і пенсіонерів у країні», - сказав він.

Ю.Полунєєв зазначив, що резерву часу для структурних реформ сьогодні не залишилося. При цьому він також наголосив, що кошти для проведення реформ краще залучати на внутрішньому, а не зовнішньому ринку.

Водночас, за словами народного депутата України (НУ-НС) Ксенії Ляпіної, за умови розумного керівництва дефолту можна уникнути. Для цього необхідно провести реформування пенсійної системи. Зокрема, оскільки населення країни продовжує старіти, необхідно підвищити пенсійний вік, а також запровадити накопичувальну систему пенсійного забезпечення.

На думку К.Ляпіної, потребує значного фінансового забезпечення й медична сфера, а крім того, слід провести ревізію пільг. Усі ці заходи, за її словами, непопулярні серед населення.

За словами народного депутата України (ПР) Анатолія Кінаха, формуванням умов для дефолту України можуть бути 2012-2015 роки, коли країна повертатиме, крім усього іншого, ще й кредит Міжнародного валютного фонду stand-by – близько 15 млрд. дол. А.Кінах відзначає, що сьогодні не працює жодна програма державного і місцевого розвитку – від реформування і розвитку Збройних сил до формування і розвитку житлово-комунальної сфери.

Про критичну ситуацію України свідчить те, що на сьогодні сума невідшкодованого ПДВ сягає 23 млрд. грн., а сума авансових платежів на початок 2010 року становила близько 12 млрд. грн., зазначив А.Кінах.