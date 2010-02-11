На міжбанку долар подешевшав – 8,0385/8,0470 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 8,0680/8,0815 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 8,0480/8,0580 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0385/8,0470 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируванням 0,2677/0,2682 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2668/0,2675 грн./рубль. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2665/0,2675 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,126 рубля за долар (-0,089).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3773/1,3775 дол./євро, а на 15:10 впали до 1,3725/1,3727 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 11,1125/11,1355 грн./євро, на 12:00 ціни пішли донизу – 11,0710/11,0835 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники по евро-гривні досягли рівня 11,0460/11,0590 грн./євро.