Литвицький: НБУ буде монетизувати ОВДП Нафтогазу

Національний банк України (НБУ) буде проводити монетизацію облігацій внутрішньої державної позики, що знаходяться у розпорядженні НАК «Нафтогаз України», якщо це не суперечитиме орієнтирам монетарної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

При цьому він пояснив, що сьогодні не НБУ платить за імпортний газ, банк лише забезпечує НАК «Нафтогаз України» доступ до необхідного обсягу валюти для проведення розрахунків.

«Нацбанк нікому не платив, і платити не буде. Нацбанк у рамках свого розуміння безпечного рівня монетизації цінних паперів уряду. Ми братимемо участь у вторинному ринку цінних паперів, але відповідно до того, наскільки це безпечно для нашої монетарної програми, - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ. - Ми не будемо проплачувати борги, зокрема НАК «Нафтогаз України», якщо це вступатиме у протиріччя з нашим уявленням про те, наскільки ми можемо собі дозволити брати участь у розширенні монетарної пропозиції».

Водночас він повідомив, що теоретично існуючого обсягу валютних резервів НБУ достатньо для того, щоб у 2010 році забезпечувати «Нафтогаз» валютою. При цьому, на думку В.ЛИТВИЦЬКОГО, існуючий механізм розрахунків за імпортований газ може поставити під загрозу відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

«Теоретично вистачить на весь рік, якщо продовжуватиметься співпраця з МВФ і заходитимуть прямі інвестиції, а чи співпраця проводитиметься, якщо ми зберігатимемо механізм використання резервів для проплати газу, то я тут скажу, що скоріше за все МВФ на це гроші не даватиме», - додав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Крім того, він повідомив, що на достатність резервів для проплати за газ впливає також перспектива відновлення припливу валюти по експорту, а також проведення Нацбанком валютних інтервенцій.

«Резервів вистачить, якщо ми не використовуватимемо резерви для інтервенцій після кожного галасу, який підніматимуть гравці валютного ринку і їх уповноважені представники, зокрема в пресі. Якщо ми не реагуватимемо як слон у посудній лавці, то ми не втрачатимемо резерви», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Також він зазначив, що цього року НБУ практично не проводить інтервенції, продаючи валюту на спецаукціонах і для проведення газових проплат.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Кабінет міністрів України вдруге за 2009 рік ухвалив рішення збільшити статутний капітал НАК «Натофгаз України». Згідно з постановою уряду №1406 від 23 грудня 2009 р., статутний фонд держхолдингу буде збільшений на 49,7%, або 12 млрд. грн., – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Збільшення статутного капіталу компанії планувалося здійснити, як і минулого разу, шляхом внесення до статутного фонду компанії облігацій внутрішньої державної позики на суму 12 млрд. грн. Термін обігу ОВДП – 9-12 років, рівень дохідності – 9,5% річних.

20 січня Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) зареєструвала додаткову емісію НАК "Нафтогаз України" на 12 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.