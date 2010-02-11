Литвицький: Нацбанк проведе монетизацію ОВДП «Нафтогазу»

Національний банк України буде проводити монетизацію облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які передувають у розпорядженні НАК «Нафтогаз України», якщо це не буде суперечити орієнтирам монетарної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький.

При цьому він пояснив, що сьогодні не НБУ платить за імпортний газ, банк тільки забезпечує НАК «Нафтогаз України» доступ до необхідного обсягу валюти для проведення розрахунків.

«Нацбанк нікому не платив і платити не буде. Нацбанк у рамках свого розуміння безпечного рівня монетизації цінних паперів уряду. Ми братимемо участь у вторинному ринку цінних паперів, але відповідно до того, наскільки це безпечно для нашої монетарної програми, – сказав В.Литвицький. – Ми не будемо проплачувати борги, в тому числі НАК «Нафтогаз України», якщо це буде суперечити нашим уявленням про те, наскільки ми можемо собі дозволити брати участь у розширенні монетарної пропозиції».

Водночас він повідомив, що теоретично наявного обсягу валютних резервів НБУ достатньо для того, щоб у 2010 році забезпечувати «Нафтогаз» валютою. При цьому, на його думку, чинний механізм розрахунків за імпортований газ може поставити під загрозу відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

«Теоретично достатньо на весь рік, якщо продовжуватиметься співпраця з МВФ і надходитимуть прямі інвестиції, а чи буде проводитися співпраця, якщо ми зберігатимемо механізм використання резервів для проплати газу, то я тут скажу, що, скоріш за все, МВФ на це грошей давати не буде», – сказав В.Литвицький.

Крім того, він повідомив, що на достатність резервів для проплати за газ впливає перспектива відновлення притоку валюти по експорту, а також проведення Нацбанком валютних інтервенцій.

«Резервів вистачить, якщо ми не будемо використовувати їх для інтервенцій після кожного галасу, який здійматимуть гравці валютного ринку та їхні уповноважені представники, зокрема в пресі. Якщо ми не реагуватимемо, як слон у крамниці з посудом, то ми не будемо втрачати резерви», – сказав В.Литвицький.

Також він відзначив, що цього року НБУ майже не проводить інтервенцій, продаючи валюту на спецаукціонах і для здійснення газових проплат.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Кабінет Міністрів України вдруге за 2009 рік ухвалив рішення збільшити статутний капітал НАК «Натофгаз України». Згідно з ухвалою уряду №1406 від 23 грудня 2009 року, статутний фонд держхолдингу буде збільшено на 49,7%, або 12 млрд. грн., – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Збільшення статутного капіталу компанії планувалося здійснити, як і минулого разу, шляхом внесення до статутного фонду компанії облігацій внутрішньої державної позики на суму 12 млрд. грн. Термін обігу ОВДП – 9-12 років, рівень прибутковості – 9,5% річних.

20 січня Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) зареєструвала додаткову емісію НАК "Нафтогаз України" на 12 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.