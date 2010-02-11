Подорожчання цукру і молочної продукції додало до інфляції 0,7%

Інфляція у січні цього року була зумовлена зростанням цін на продукти харчування, які додали до загального показника 1,7 процентного пункта. При цьому короткострокове зростання цін на молочну продукцію і цукор додало 0,7 п.п. у зміну індексу споживчих цін (ІСЦ).

Про це йдеться в щомісячній аналітичній записці «Аналіз інфляції» за січень 2010 року, розміщеній на сайті Нацбанку.

В НБУ зазначають, що зростання споживчих цін у січні було високим – 1,8% при середньому значенні в докризовий період 2001-2008 рр. на рівні 1,5%, сезонно відкоригована інфляція становила 0,9%. Проте інфляція в річному вимірі продовжувала знижуватися (на 1,2 п.п. – до 11,1%) через високу статистичну базу I кварталу 2009 року, коли вплив девальвації кінця 2008 року на ціни був максимальним.

Також повідомляється, що відносна стабільність курсу гривні до іноземних валют, а також стримуючий вплив фіскальної і монетарної політики сприяли зростанню базової інфляції помірними темпами (за місяць – на 0,8%, внесок в ІСЦ – тільки 0,4 п. п., зниження в річному вимірі становило 2,3 п.п. – до 12,6%). При цьому на зростання базової інфляції продовжували впливати вторинні ефекти від підвищення вартості палива в 2009 році внаслідок зростання транспортних витрат у собівартості продукції.

За інформацією НБУ, продовження політики заборони зростання цін і тарифів, які регулюються адміністративно, зокрема, тарифи на житлово-комунальні послуги в січні зросли на 0,4%, за поточний рік – тільки на 6,5%, що на тлі підвищення ціни на імпортований газ у I кварталі 2010 року (близько 50%) посилює диспропорцію між собівартістю і ціною реалізації послуг ЖКГ і виступає чинником перенесення інфляції витрат на 2010 рік.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня становив 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

В Україні інфляція в грудні 2009 р. відносно листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).