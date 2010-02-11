Лідери ЄС заявили про підтримку Греції

Лідери Європейського Союзу заявили про підтримку Греції в подоланні дефіциту бюджету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві глав держав чи урядів країн-членів ЄС, оприлюдненій по завершенню неформального засідання Європейської Ради.

“Ми повністю підтримуємо зусилля уряду Греції та його зобов’язання зробити все необхідне, включаючи схвалення додаткових заходів для досягнення амбіційних цілей, встановлених в Програмі стабільності на 2010 рік та подальші роки”, - зазначається у заяві.

Лідери країн-членів ЄС закликали уряд Греції реалізувати всі заходи, передбачені програмою, для того, щоб добитися зменшення дефіциту бюджету на 4% вже в 2010 році.

Крім того, лідери ЄС закликали Раду міністрів з питань економіки та фінансів ЄС на своєму засіданні 16 лютого схвалити рекомендації Греції, що виходять з пропозицій Єврокомісії та додаткових заходів, про які заявив уряд Греції для подолання бюджетного дефіциту.

У заяві також зазначається, що Єврокомісія уважно стежитиме за процесом виконання запропонованих заходів і пропонуватиме, за потреби, нові. Перша оцінка ефективності заходів, що здійснюватимуться урядом Греції, буде зроблена вже в березні.

“Країни-члени єврозони здійснять визначені та скоординовані дії у разі потреби забезпечити фінансову стабільність єврозони в цілому”, - наголошується також у заяві лідерів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року бюджетний дефіцит Греції сягнув 12,7% ВВП. Згідно з вимогами європейського законодавства до країн єврозони, бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП.

В середині січня 2010 року уряд Греції подав програму скорочення бюджетного дефіциту, яка передбачає зменшення його до рівня, нижчого, ніж 3% ВВП, до 2012 року.