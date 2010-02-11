"ПриватБанк" має намір збільшити статутний капітал за рахунок реінвестиції дивідендів.

В обнародуваному сьогодні порядку денному запланованих на 20 березня зборів акціонерів банку в переліку питань вказується: «Ухвалення рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом (способом) збільшення номінальної вартості акцій, за рахунок реінвестиції дивідендів».

При цьому більш конкретної інформації не надається.

Як повідомлялося, "ПриватБанк" навесні 2009 року ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу на 1,126 млрд. гривень - до 6,811 млрд. гривень, за рахунок реінвестиції дивідендів.

На зборах у березні, серед іншого, також буде розглянуто питання про затвердження роботи за 2009 рік і розподіл прибутку.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2010 року становили 86,066 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 74,992 млрд. грн., зобов`язання - 75,795 млрд. грн., статутний капітал – 7,811 млрд. грн., власний капітал - 10,271 млрд. грн.

«ПриватБанк» в 2009 році одержав прибуток 1,05 млрд. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.