Економіст: сценарій для гривні поки що оптимістичний

У четвер на міжбанківському валютному ринку спостерігалося помірне зміцнення гривні.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, вчора гривня зміцнилася до долара на 0,3%. Економіст пов`язує це укріплення з двома основними чинниками. По-перше, вважає він, поствиборна ситуація продовжує розвиватися за оптимістичним для гривні сценарієм. «Провідний кандидат Віктор ЯНУКОВИЧ отримує все більшу легітимність, оскільки фактор часу грає на його стороні», - вважає О.БЛІНОВ.

По-друге, зазначив економіст, НБУ вирішив продовжити термін роботи тимчасової адміністрації в банку «Надра» ще на рік. Це означає, що рекапіталізації банку державою не буде, а значить, не буде й активної виплати депозитів фізичних осіб, прогнозує О.БЛІНОВ. Таким чином, на його думку, «з авансцени зійде потенційна можливість сплеску попиту на готівкову валюту, пов`язаного з виплатами вкладів у банку «Надра» державою».

Як повідомляв УНІАН, учора на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0680/8,0815 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,0480/8,0580 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0385/8,0470 грн./дол.