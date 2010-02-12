ЦБ Росії контролюватиме ставки по депозитах

Банк Росії вже досить давно стежить за ставками по депозитах фізичних осіб, а зараз почав стежити і за ставками по депозитах, які пропонують банки для корпоративних клієнтів, повідомляє k2kapital.

За словами директора департаменту банківського регулювання і нагляду Центробанку РФ Олексія Симановського, завищені ставки по депозитах для корпоративних клієнтів - проблема для певної кількості банків. Банк Росії почав відстежувати ставки по депозитах підприємств у деяких банках, сказав Симановський.

Симановський також відзначив, що за підсумками роботи з цими банками регулятор визначить, чи носить проблема системний характер. "Якщо будуть якісь чинники, що свідчать про системний характер, то реагуватимемо фронтально", - сказав він.