Міжбанк відкрився падінням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0320/8,0480 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2662/0,2667 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,9525/10,9765 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3627/1,3629 дол./євро (11 лютого – 1,3773/1,3775 долл./євро).

Вчора, 11 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.