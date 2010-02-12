Нацбанк 17 лютого проведе черговий спецаукціон

Національний банк України 17 лютого проведе спеціальний аукціон із продажу доларів США.

Про це йдеться в листі НБУ комбанкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки – 10 тис. дол. При цьому не використану за призначенням валюту в сумі більше 1 тис. дол. комерційний банк зобов`язаний продати Нацбанку. Залишок валюти в сумі до 1 тис. дол. може бути використаний банком на інші цілі.

Банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

Нацбанк зазначає, що банки, які мають намір взяти участь у спецаукціоні 17 лютого, повинні залучати від клієнтів 100% грошове забезпечення в національній валюті до проведення валютного аукціону.

Як повідомляв УНІАН, із 27 лютого 2009 року Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб із метою погашення ними заборгованості за кредитами, взятими у валюті.

Пізніше Нацбанк почав продавати валюту й фізичним особам-резидентам – суб`єктам підприємницької діяльності.