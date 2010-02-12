ВВП України у 2009 році снизився на 13,9%

За оцінками Рахункової палати України, падіння внутрішнього валового продукту України в 2009 році становило 13,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Рахункової палати Валентин Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує падіння ВВП України в 2009 році на рівні 14,5%.

Президент України Віктор Ющенко оцінює падіння валового внутрішнього продукту в 2009 році на рівні 15%.

Довідка УНІАН. У Держбюджеті на 2009 рік було закладене зростання ВВП України на 0,4%.

Падіння ВВП України у I, II і III кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8% і 15,9% відповідно.