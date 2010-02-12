Жоден показник Держбюджету-2009 не виконаний

Жоден з показників, передбачених у законі про Державний бюджет України на 2009 рік, не виконаний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Рахункової палати України Валентин Симоненко.

Зокрема, стосовно прибуткової частини бюджету він повідомив, що уряд незаконно включив до прибуткової частини 14 млрд. грн. спеціальних прав запозичень (СПЗ), одержаних від Міжнародного валютного фонду.

За його словами, МВФ у своєму листі до органів державної влади України зазначав, що частина розподілених СПЗ має бути відображена як зовнішнє фінансування, а не як доходи бюджету. Крім того, за оцінками Рахункової палати, авансові податкові платежі від суб`єктів господарювання становили 14 млрд. грн., не відшкодований у строк ПДВ – 23 млрд. грн. За загальними оцінками Рахункової палати, невиконання прибуткової частини Держбюджету становило 45%.

Також у Рахунковій палаті відзначають, що минулого року було зафіксовано високий рівень проведення взаєморозрахунків, який становив 2,2 млрд. грн.

Щодо витратної частини В.Симоненко підкреслив, що її виконано на 85% запланованого обсягу, невиконання становить 45 млрд. грн. За його словами, 20% витрат з держбюджету у 2009 році було здійснено за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду. До Стабілізаційного фонду торік надійшло 12 млрд. грн. із запланованих 20 млрд. грн. Витрати Стабілізаційного фонду становили 10 млрд. грн., з них 7 млрд. грн. витрачено на чисте споживання.

За оцінками Рахункової палати, реальний рівень дефіциту Держбюджету-2009 становив 34 млрд. грн., або 3,4% ВВП.

Голова Рахункової палати заявив про “неприпустимі темпи зростання державного боргу... динаміка якого на межі катастрофи”.

У Рахунковій палаті відзначають, що виконання Держбюджету минулого року здійснювалося в ручному режимі, а коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) було недостатньо для виконання зобов`язань Державного казначейства України, що може свідчити про технічний дефолт цього відомства.

В.Симоненко назвав незаконними операції, що проводилися у 2009 році з кредитування НАК “Нафтогаз України” за рахунок державних коштів.

У Рахунковій палаті також дали негативну оцінку виконанню програми з підготовки до Євро-2012.

Довідка УНІАН. Згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік», доходи Держбюджету визначено на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.).

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн. Граничний розмір державного боргу України на 31 грудня 2009 року встановлено на рівні 192,924 млрд. грн.

Бюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.