Міжбанк: долар далі дешевшає

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 8,0320/8,0480 грн./дол., на 12.00 ціни впали до 8,0225/8,0350 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0175/8,0260 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируванням 0,2662/0,2667 грн./рубль, на 12.00 ціни знизилися до 0,2659/0,2664 грн./рубль. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2645/0,2650 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 30,32 рублів за долар (+0,1940).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3627/1,3629 дол./євро, а на 15.00 впали до 1,3579/1,3581 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 10,9525/10,9765 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вниз – 10,9335/10,9550 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 10,8640/10,8875 грн./євро.