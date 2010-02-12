Банк «Надра» виплатив фізособам близько 20 млн. грн.

У рамках Комплексної програми виплати депозитів після відновлення видачі вкладів протягом доби – з 11 по 12 лютого 2010 року – банк «Надра» виплатив клієнтам - фізичним особам близько 20 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на сьогодні грошові кошти можуть одержати клієнти, виплати яким у рамках Комплексної програми були заплановані на грудень, але відкладені у зв`язку з прийняттям рішення Кабінету міністрів України про передачу депозитів клієнтів банку «Надра» до іншої фінансової установи. Крім того, з 11 лютого банк повертає частину вкладів, які, згідно з депозитними угодами, мають виплачуватися в лютому.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого банк «Надра» відновив часткові виплати за депозитами, згідно раніше розробленим програмам.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація.

Кабінет міністрів України 23 грудня 2009 року прийняв рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» в державний «Родовід Банк». Сьогодні під час засідання уряду виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ запропонував відмінити це рішення.

10 лютого ц.р. Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в банку «Надра» на один рік – до 9 лютого 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року і сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 24,846 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,793 млрд. грн., зобов`язання – 24,371 млрд. грн., власний капітал – 474,694 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

2009 рік банк закінчив із збитками в 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).