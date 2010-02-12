Результати цільового аукціону НБУ 12 лютого

Національний банк України 12 лютого 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 967 тис.швейц.франків наступним 5 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ; АТ "ОТП Банк"; АТ "Укрексімбанк"; АТ "УкрСиббанк"; ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом - 7, 5 грн. за 1 швейц.франк.

Також на цільовому валютному аукціоні було продано - 137 тис.ЄВРО наступним 5 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ; АТ "УкрСиббанк"; ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ; ПАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк; ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні Євро продавались за курсом - 11,00 грн. за 1 Євро.