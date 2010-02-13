Фонд Ахметова рекомендує розпочати реформи з банківської системи

Фонд Ріната АХМЕТОВА назвав 7 основних реформ для підвищення конкурентоспроможності країни.

Як зазначає у статті для тижневика "Дзеркало тижня" (№ 5 (785) 13-19 лютого) директор фонду «Ефективне управління" Наталя ІЗОСІМОВА, першим пріоритетом для України є реформа банківської системи.

За її словами, Національний банк України спільно з урядом має розробити бачення архітектури майбутньої фінансової системи України, яка може базуватися на кількох великих, або на більшій кількості середніх банків.

«Виходячи з першого або другого варіанта, варто робити подальші кроки в реформуванні банківського сектору. Ця реформа в будь-якому разі неминуча, і що швидше вона відбудеться, то швидше з’явиться визначеність, відновиться довіра до банків і пожвавиться фінансування бізнесу», - відзначила Н.ІЗОСІМОВА.

Другим і третім пріоритетами є прийняття Податкового кодексу і спрощення регуляторного середовища для бізнесу, заявила експерт.

Зокрема, необхідно скоротити терміни і процедури, пов`язані з реєстрацією та отриманням необхідних дозволів, а також відмінити одну третину всіх ліцензій в Україні, які не виконують функцій ані захисту споживачів, ані захисту державних інтересів. При цьому окремим важливим завданням виступає радикальне спрощення дозвільної системи в будівництві, підкреслила Н.ІЗОСІМОВА.

Пріоритет четвертий - реформа на ринку землі сільськогосподарського призначення, зокрема, зняття мораторію на купівлю-продаж землі сільгосппризначення.

«Через дію мораторію земля не може бути предметом застави, тому можливості одержати кредити у сільгоспвиробників украй обмежені», - пояснила експерт.

П`ятим пріоритетом є створення інституту державно-приватного партнерства. Так, масштабні інфраструктурні проекти допоможуть оживити металургію, будівельну галузь, сектор послуг і створять нові робочі місця в короткостроковій перспективі. У довгостроковій перспективі інфраструктура стане каталізатором економічного зростання, переконана Н.ІЗОСІМОВА.

Шостий пріоритет директор фонду «Ефективне управління» бачить у вдосконаленні процедури банкрутства, сьомий, - у реформі державного апарату.

«Ефективність здійснених реформ напряму залежить від ефективності роботи і професіоналізму державної служби. Можна сказати, що це реформа всіх реформ, бо прийняття законів у парламенті має гарантувати реалізацію цих законів на практиці», - пояснила Н.ІЗОСІМОВА.

Вона відзначила, що в більшості розвинених країн політичний рівень керівництва відокремлений від рівня держапарату, і політики обмежені в ухваленні кадрових рішень у своїх відомствах. Це створює держслужбовцям набагато сприятливіші умови для роботи, зокрема можливості професійного і кар`єрного зростання. Ця реформа повинна також сприяти оптимізації функцій інститутів державної влади, поділу повноважень і зон відповідальності, вважає експерт.

Н.ІЗОСІМОВА також підкреслила, що дані реформи можуть бути реалізовані у досить короткі терміни і впроваджені протягом 2010 року, а також для впровадження більшої частини з них не вимагається значних ресурсів.

Крім того, пропоновані заходи забезпечують і антикризовий ефект, і закладають фундамент майбутнього економічного зростання.

«Без цих реформ підвищити конкурентоспроможність країни й залучити довгострокові інвестиції, такі потрібні для виходу з кризи, буде непросто», - переконана директор фонду «Ефективне управління».