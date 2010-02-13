Греція критикує Євросоюз за зволікання з фіндопомогою

Офіційний представник уряду Греції Йоргос Петалотіс розкритикував в суботу реакцію Євросоюзу на фінансові труднощі Греції. повідомляє РІА Новості.

Греція завершила 2009 рік з бюджетним дефіцитом в 12,7% ВВП і боргом в 300 мільярдів євро. Грецький уряд обіцяв заморозити заробітну плату в держсекторі, провести податкову і страхову реформу, боротися з ухиленням від сплати податків. Всі ці заходи, як розраховують в Афінах, повинні привести до зниження дефіциту з нинішніх 12,7% ВВП до 8,7% ВВП до кінця 2010 року.

Євросоюз на минулому на цьому тижні на позачерговому саміті ЄС виразив Греції політичну підтримку, але не надав якого-небудь плану фінансової допомоги. "Вочевидь, що в минулі місяці кризи ЄС продемонстрував нерішучість, розгубленість і багатоголосся", - сказав Петалотіс журналістам на брифінгу в Афінах. При цьому він назвав "важливим рішенням" декларацію країн ЄС на поточному тижні, в якому виражалася підтримка Греції, що виявилася "слабкою ланкою" єврозони через високий борг і бюджетний дефіцит.

Петалотіс повторив, що власті Греції вважають винними в нинішніх проблемах спекулянтів на міжнародних ринках. "Битва Європи із спекулянтами не закінчилася. Це битва за те, аби Європа зрозуміла свою силу і виробила політику і заходи, аби протистояти хворобам міжнародних ринків. Подібну боротьбу за довіру ведемо і ми, аби наша країна змогла знову піднятися на ноги", - сказав представник уряду.

Прем`єр-міністр Греції Йоргос Папандреу в п`ятницю, 12 лютого, обрушився з критикою на європейські країни, заявивши, що його державу хочуть зробити "піддослідним кроликом" для тестування крутих заходів економії.