Міжбанк: торги на ТОМ’і відкрилися падінням

Сьогодні у США святкують День президентів, у зв`язку з цим торги доларом можливі тільки валютуванням ТОМ.

На міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ’і відкрилися тривалим падінням котирувань – 8,0130/8,0315 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2650/0,2657, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,9025/10,9300. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3598/1,3600 (12 лютого – 1,3627/1,3629).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізичних осіб по валютній парі CHF/UAH з ціною відсікання 7,5000, а також по валютній парі EUR/UAH з ціною відсікання 11,0000.