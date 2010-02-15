З початку лютого гривня на міжбанку подешевшала на 0,3%

З початку лютого курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 0,3% – до 8,0385 грн./дол., а на готівковому ринку – на 0,2%, до 8,1213 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У повідомленні наголошується, що, за оперативними даними, з початку лютого обсяг переказів іноземної валюти за кордон перевищив її надходження на адресу резидентів. При цьому платежі за імпортними контрактами виявилися більшими, ніж обсяги експортних надходжень. Це спричинило підвищення чистого попиту на іноземну валюту, зумовивши незначне зниження ринкового курсу гривні до долара США.

Також повідомляється, що НБУ продовжував проведення цільових аукціонів для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку лютого проведено два аукціони з продажу доларів США, на яких продано 23,3 млн. дол., а також один аукціон з продажу євро (0,1 млн.) і швейцарських франків (1 млн.).

За інформацією Нацбанку, зміни офіційного курсу гривні відображали коливання котирувань на міжбанківському ринку: з початку лютого гривня девальвувала до долара США на 0,11% – до 8,01 грн./дол., а до російського рубля – на 0,9%, до 2,6590 грн./10 рублів. Щодо євро гривня зміцнилася на 1,9% – до 10,9881 грн./євро.