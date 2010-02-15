На 12:00 долар на міжбанку становив 8,01/8,02 грн.

Сьогодні в США святкують День президентів, у зв`язку з цим торги доларом можливі тільки валютуванням ТОМ. На міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 8,0130/8,0315, до 12:00 звузився спред – 8,0150/8,0285 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2650/0,2657, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2652/0,2657.

У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і підвищився і до 12:00 встановився на рівні 30,2200 (+0,0340).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3598/1,3600, змінюючись у доволі вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9025/10,9300, до 12:00 ціни становилися на рівні 10,9035/10,9250.