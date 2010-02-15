Експерт: на ринку акцій сьогодні панують невизначені настрої

Сьогодні на українському ринку акцій переважають невизначені настрої.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її інформацією, індекс УБ станом на 12:20 знизився на 0,02%, а індекс ПФТС піднявся на 0,21%. Трейдер повідомила, що папери індексного кошика торгуються зі змішаною динамікою. Вона зазначила, що на вказаний момент активність на ринку була дуже низька: обсяг торгів склав усього 4 млн. грн. Навіть із найбільш ліквідними паперами укладено всього кілька угод, наголосила І.Барабанова. Зокрема, за її словами, із акціями «Мотор Січі» пройшло всього шість угод (-0,26%), а «Укрнафти» - тільки одна (+0,62%).

Як вважає трейдер, інвестори в даний час не поспішають купувати цінні папери через невирішеність ситуації з підтримкою Греції Євросоюзом, а також до виходу важливих статистичних даних з роздрібних продажів у США (вихід очікується 16 лютого). У зв`язку зі святкуванням дня Президента торги на американських майданчиках сьогодні проходити не будуть, також зазначила І.Барабанова.