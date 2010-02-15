В Україні негативне сальдо зовнішньої торгівлі зменшилося в 9,6 раза

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно у 2008 році.

Імпорт товарів і послуг в Україну у 2009 році зменшився до 50 млрд. 604,4 млн. дол. (за 2008 рік – 92 млрд. 003,3 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 45 млрд. 435,6 млн. дол. (за 2008 рік – 85 млрд. 535,3 млн. дол.), імпорт послуг – 5 млрд. 168,8 млн. дол. (за 2008 рік – 6 млрд. 468 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг з України у 2009 році зменшився до 45 млрд. 435,6 млн. дол. (за 2008 рік – 85 млрд. 535,3 млн. дол.). При цьому експорт товарів становив 39 млн. 702,9 млн. дол. (за 2008 рік – 66 млрд. 954,4 млн. дол.), експорт послуг – 9 млрд. 520,8 млн. дол. (за 2008 рік – 11 млрд. 741,3 млн. дол.).