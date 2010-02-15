«Люстдорф» виплатив 1,4 млн. грн. за облігаціями серії А

Компанія «Люстдорф» виплатила 1,434 млн. грн. доходу за одинадцятий купонний період за своїми облігаціяхи серії А.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник компанії.

Відсотки за облігаціями виплачені через "Перший український міжнародний банк", який є платіжним агентом випуску. Відсотки виплачені в повному обсязі з розрахунку 57,34 грн. на одну облігацію, або 23% річних.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Люстдорф» підвищила прибутковість 9-12 купона облігацій серії А на 7% - до 23% річних. Прибутковість на 1-8 квартальні періоди була встановлена на рівні 16% річних.

Облігації серії А були випущені в травні 2007 року на суму 25 млн. грн.

Залучені від продажу облігацій кошти направлені на фінансування реконструкції виробничий-інженерного корпусу, будівництво і устаткування допоміжних цехів, складських приміщень, а також часткове розширення виробничого устаткування і установку нового технологічного устаткування для виробництва нових видів продукції.

Довідка УНІАН. ТОВ «Люстдорф» почало свою виробничу діяльність з лютого 1997 року на базі Іллінецького молочного заводу (Вінницька обл.).

Має 6 дочірніх підприємств.