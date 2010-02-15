Міжбанк: долар знову знизився

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 8,0130/8,0315, до 12:00 звузився спред – 8,0150/8,0285. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 8,0170/8,0245 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2650/0,2657, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2652/0,2657. До закриття ціни знизилися до 0,2650/0,2656. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2175 (-0,0200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,3580/1,3630. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9025/10,9300, до 12:00 ціни встановилися на рівні 10,9035/10,9250. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні становили 10,9115/10,9235.