Експерт: ведмежий настрій щодо євро продовжує домінувати

Ведмежий настрій відносно євро на даний час продовжує домінувати на світових валютних ринках.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислав СТЕЛЬМАХ.

За його словами, протягом минулого торгового тижня єдина європейська валюта подешевшала проти 13 з 16 основних валют. Ринки продовжують нервово реагувати на будь-які новини, що стосуються Греції та потенційної допомоги держави з боку Євросоюзу чи МВФ. Незважаючи на те, що лідери європейського регіону заявили про готовність запобігти дефолту Греції за борговими зобов`язаннями, євро так і не зміг зміцнитися, оскільки не були внесені конкретні заходи, спрямовані на уникнення аналогічних проблем у майбутньому.

Більше того, підкреслив В.СТЕЛЬМАХ, лідери ЄС не змогли пояснити, як такі великі європейські економіки, як Німеччина і Франція, надалі зможуть не потрапити під негативний вплив держав із високим державним боргом, таких як Греція.

У п`ятницю, 12 лютого, голова ЄЦБ Жан-Клод Тріше заявив, що він схвалює підтримку, яку отримує Греція з боку країн єврозони, і планує скоротити дефіцит держбюджету держави до 4%. При цьому норма для країн-учасниць ЄС встановлена на рівні 3% від ВВП, а поточний показник у Греції досяг більше 12,7%.

Як зазначив експерт, після повідомлень про намір Банку Китаю підвищити з 25 лютого норму обов`язкового резервування по депозитах на 50 базисних пунктів, а також після релізу слабких даних щодо промислового виробництва і ВВП єврозони у п`ятницю вранці пара євро/долар опустилася нижче зони 1,3600/1,3595. Пробиття підтримки 1,3555/1,3550 може відкрити дорогу для подальшого зниження до мінімумів у 1,3500, 1,3480/1,3485 і далі - до 1,3400.

На думку В.СТЕЛЬМАХА, фіскальні проблеми, вірогідне ослаблення темпів відновлення економіки регіону, відмінності у поглядах офіційних осіб єврозони і той факт, що євро, як і раніше переоцінене, припускають, що ця валюта залишиться на знижувальному тренді протягом більшої частини 2010 року з перспективою продовжити відкат до 1,30 або нижче протягом найближчих кількох місяців.