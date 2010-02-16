ЄК пропонує заходи з покращення фінансової статистики

Європейська комісія пропонує заходи з покращення акуратності та надійності фінансової статистики.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідні пропозиції були схвалені сьогодні.

“Ця пропозиція про аудиторські повноваження Євростату суттєво посилить здатність ЄС боротися з некоректними доповідями про статистичні дані”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з економічних та монетарних справ Оллі РЕН.

Пропозиції, зокрема, передбачають збільшення кількості регулярних візитів представників Євростату до країн-членів ЄС, особливо тих, щодо яких на рівні Євросоюзу здійснюється процедура надлишкового дефіциту бюджету, з метою здійснення всебічного моніторингу збору статистичних даних.

Пропозиції будуть передані на затвердження Європарламенту та Раді ЄС.

Пропозиції Єврокомісії були розроблені після того, як несподівано стало відомо про те, що дефіцит бюджету Греції – однієї з країн-членів ЄС та єврозони – за підсумками 2009 року становив 12,7% ВВП, у той час як згідно з правилами ЄС та єврозони, дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3% ВВП країни для збереження стабільності економіки і, зокрема, стабільності валюти євро.