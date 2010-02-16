Євро відновив зростання

Курс євро до долара і японської єни росте у вівторок на тлі рішень Європейського Союзу щодо Греції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Крім того, інвестори вважають, що різке падіння євро в останні 4 сесії було надмірним.

"Євро дуже багато продавали, тому гравці на короткостроковому ринку, ймовірно, захочуть вийти зі значної низки коротких позицій, що може призвести до недовгого зростання курсу євровалюти", - вважає валютний дилер Chuo Mitsui Trust & Banking Co. Томохіро Нісіда.

Євро на 8:43 у вівторок коштував 1,3644 долара проти 1,3598 долара на кінець попереднього торговельного дня в Нью-Йорку.

Курс євро до японської валюти підвищився до цього часу до 122,61 єни проти 122,38 єни у понеділок.

Вартість долара опустилася до 89,86 єни в порівнянні з 90,02 єни у Нью-Йорку ввечері у понеділок.