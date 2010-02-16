Міжбанк: торги по долару відкрились зниженням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися тривалим зниженням котирувань – 8,0040/8,0250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2659/0,2666, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,9430/10,9750. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3676/1,3678 (15 лютого – 1,3598/1,3600).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.