Міжбанк: торги по долару відкрились зниженням
11:16, 16 лютого 2010Фінанси
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По євро – пішли вгору
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися тривалим зниженням котирувань – 8,0040/8,0250 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2659/0,2666, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,9430/10,9750. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3676/1,3678 (15 лютого – 1,3598/1,3600).
У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.
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