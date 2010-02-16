Міжбанк: до 12:00 долар підріс

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0040/8,0250, до 12:00 ціни піднялись до 8,0165/8,0280 грн./долл.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнеськонсалтінг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2659/0,2666, до 12:00 ціни знизилися до 0,2656/0,2664. У Росії курс долар-рубель впав і до 12:00 встановився на рівні 30,1199 (-0,2001).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3676/1,3678, змінюючись у доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9430/10,9750, до 12:00 ціни зосередилися в діапазоні 10,9430/10,9590.