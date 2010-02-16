США залишаються світовим лідером за потужністю економіки

Японія у 2009 році зберегла позицію другої за розмірами економічної потужності світової держави, передає ІТАР-ТАРС. Згідно з опублікованими напередодні у Євросоюзі даними, торік ВВП Японії становив 5 трлн. 075 млрд. дол.

До неї впритул наблизився Китай, ВВП якого досяг 4 трлн. 900 млрд. дол. Провідні західні фахівці вважають, що Пекін випередить Токіо і стане другою за потужністю економікою світу вже цього року або у 2011 році.

Японія вийшла на друге місце в світі за розмірами ВВП у 1968 році і відтоді утримує свої економічні позиції.

Світовим лідером за розмірами економічної потужності залишаються США. Проте, згідно з прогнозами, Китай випередить Сполучені Штати до 2020 року.