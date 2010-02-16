Ціни на газ для населення залишаться незмінними

Окружний адміністративний суд Києва 15 лютого скасував постанову Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) № 811 від 9 липня 2009 року «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, який використовується для потреб населення».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України, який виступав позивачем у справі.

Нагадаємо, згідно з постановою регулятора, ціни на газ для населення з вересня 2009 року мали зрости на 20%, а з 1 січня 2010 року – зростати на 20% щокварталу.

Суд, зокрема, визнав незаконним видання НКРЕ даного акту, оскільки він не був заздалегідь узгоджений з профспілками.

Водночас, як повідомив УНІАН начальник управління цінової і тарифної політики нафтогазового комплексу Владимир Семенець, комісія офіційно поки що не одержала рішення адміністративного суду, а тому «коментувати його не має можливості».

Відповідаючи на запитання, чи має намір НКРЕ оскаржити це рішення в апеляційній інстанції, В.Семенець сказав: «Кожне відомство діє, виходячи із закріплених повноважень, тому, ухвалюючи таке рішення, комісія була свідома своїх дій».