Підприємства України закінчили 2009 рік з негативним фінрезультатом

За попередніми даними, фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у січні-грудні 2009 року становить «мінус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. проти «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 рік.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у 2009 році прибуток одержали 58,7% підприємств країни – вони завершили період з фінансовим результатом 99 млрд. 003,7 млн. грн.

Зі збитком закінчили минулий рік 41,3% підприємств України, їхній фінрезультат становить 130 млрд. 593,6 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період закінчили зі збитком 54,1% промислових підприємств України, їхній фінрезультат становить 39 млрд. 611,7 млн. грн. Прибуток одержали 45,9% промпідприємств країни – вони завершили період з фінрезультатом 43 млрд. 559,8 млн. грн. Негативний фінрезультат підприємств промисловості за січень-грудень 2009 року становить 3 млрд. 948,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат підприємств України за підсумками 2008 року становив 8 млрд. 954,2 млн. грн. Прибуток за підсумками минулого року одержали 62,8% підприємств країни, їхній фінрезультат становив 193 млрд. 669,1 млн. грн. Збиток одержали 37,2% підприємств, їхній фінрезультат становив 184 млрд. 714,9 млн. грн.