У Європі збільшився продаж нових автомобілів

Обсяги продажу нових автомобілів у Європі в січні 2010 року виросли на 12,9% у порівнянні з січнем 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів у 25 країнах-членах ЄС (окрім Мальти та Кіпру) і в трьох країнах Організації вільної торгівлі (Ісландії, Норвегії та Швейцарії) становила в січні 1 млн. 085,894 тис.

У Західній Європі в січні 2010 року було зареєстровано 1млн. 007,602 тис. нових автомобілів, що на 15,7% більше, ніж у січні 2009 року. Такого результату вдалося досягти завдяки зростанню обсягів продажу нових автомобілів майже у всіх країнах, зокрема, на великих ринках: Франція (14,3%), Іспанія (18,1%), Великобританія (29,8) та Італія (30,2%).

У нових країнах-членах ЄС реєстрація нових автомобілів у січні зменшилася на 23,5%.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року обсяги продажу нових автомобілів у Європі зросли на 16,4% у порівнянні з груднем 2008 року.