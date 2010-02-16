Експерт: до золота повертається образ «активу-сховища»

Неоднозначні економічні новини повертають золоту образ «активу-сховища».

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир Скидан.

На його думку, «на тлі невизначеності відносно фінансового стану Греції, що збереглася навіть незважаючи на те, що лідери єврозони обговорили план підтримки цієї країни, частина інвесторів переключилася на ринок золота». Крім того, вважає експерт, на зростання ціни золота минулого тижня вплинув і хороший попит на реальних ринках Азії напередодні китайських новорічних свят, які почалися в ці вихідні.

Як повідомив В.Скидан, золото протягом минулого тижня трималося в діапазоні 1065-1080 доларів за тройську унцію, демонструючи загальну тенденцію до підвищення ціни. Невелика корекція вивела ціну дорогоцінного металу в кінці тижня до рівня 1085 доларів, додав він.

Експерт вважає, що «таку поведінку ціни на золото навряд чи можна пояснити технічної залежністю від руху долара, оскільки минулого тижня не спостерігалося однакової тенденції курсу долара по відношенню до інших основних валют». Індекс долара по «валютної корзини», просівши в середині тижня, повернувся до початкових значень і навіть дещо перевершив їх, зазначив В.Скидан. У зв`язку з цим вагомішими стали інші фактори, підкреслив він.