Міжбанк закрився на рівні 8,0270/8,0350 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0040/8,0250, на 12:00 ціни підвищилися до 8,0165/8,0280. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0270/8,0350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтінг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2659/0,2666, на 12:00 ціни знизилися до 0,2656/0,2664. На час закриття котирування підвищилися – 0,2661/0,2666. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,1301 (-0,1899).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3590/1,3680. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9430/10,9750, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 10,9430/10,9590. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні підвищилися до 10,9445/10,9610.