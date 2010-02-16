Банк «Надра» виплачуватиме відсотки за депозитами в повному обсязі

Банк «Надра» заявляє про намір з березня 2010 року виплачувати відсотки за депозитами в повному обсязі без обмежень.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

«Починаючи з березня 2010 року, банк «Надра» виплачуватиме всі нараховані відсотки в повному об`ємі без обмежень», – сказано в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, на сьогодні фінансове становище банку «Надра» дозволяє виплачувати всім вкладникам – фізичним особам ринкові відсотки без обмежень. В рамках спеціальних пропозицій з 17 лютого банк «Надра» пропонує всім клієнтам – фізичним особам, які мають грошові кошти на депозитному чи поточному рахунках (незалежно від суми і валюти вкладу), скористатися можливістю продовження депозитного договору і розміщення своїх коштів під ринкові процентні ставки.

За інформацією банку, за депозитними вкладами максимальна ставка складе 19,5% у гривні, 9,5% – у доларах США і 8,5% – у євро. Крім того, клієнти зможуть одержати додаткові бонуси.

Протягом 2010 року банк «Надра» планує продовжити послідовне виконання всіх узятих на себе в 2009 році зобов`язань перед клієнтами. «Усього протягом 2010 року 99% вкладників – фізичних осіб, які підключилися до комплексної програми виплати депозитів, окрім уже виплачених минулого року, банк поверне близько 2,4 млрд. грн.», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого ц.р. банк «Надра» поновив часткові виплати за депозитами, згідно з раніше розробленими програмами.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація.

Кабінет міністрів України 23 грудня 2009 року прийняв рішення про переведення вк5ладів фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» в державний «Родовід Банк». Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ запропонував скасувати це рішення.

10 лютого т.г. Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в банку «Надра» на один рік – до 9 лютого 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року і сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 24,846 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,793 млрд. грн., зобов`язання – 24,371 млрд. грн., власний капітал – 474,694 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

2009 рік банк закінчив із збитками в 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).