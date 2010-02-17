Міжбанк: торги відкрились ростом котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань – 8,0130/8,0310 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціна російської валюти підвищилася до 0,2674/0,2681, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,0380/11,0650.

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар продовжують зростати – 1,3770/1,3772 (16 лютого – 1,3676/78).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.