Обсяги кредитування відновляться не раніше 2012 року
Прогноз експертів
Відновлення обсягів кредитування до рівня 2008 року можливе не раніше 2012 року.
Таку думку висловив агентству УНІАН фінансовий аналітик Astrum Investment Management Дмитро Ушенко.
«Ми очікуємо, що в реальному вираженні (з урахуванням валютних коливань і інфляції) обсяги кредитування економіки відновляться до рівня 2008 приблизно в 2012 році», – сказав він.
Що стосується валютного кредитування, то Д.Ушенко зазначив, що на сьогодні банки під валютні кредити повинні формувати більші резерви, ніж під гривневі, та й вимоги до валютної позиції з боку НБУ стали жорсткішими, як і вимоги до кредитоспроможності позичальника. Ці чинники, на його думку, призведуть до скорочення обсягів кредитування у валюті.
«Ми вже постраждали від надмірної доларизації економіки, тому, враховуючи поточну монетарну політику влади в частині дедоларизації, ми вважаємо, що обсяги валютного кредитування зменшаться щонайменше вдвічі до 2011 року», – підкреслив Д.Ушенко.
У свою чергу, начальник кредитного управління ПАТ «ІНГ Банк Україна» Олексій Мостовий вважає, що в короткостроковій перспективі не варто очікувати істотного збільшення обсягів кредитування.
Він зазначив, що, за прогнозами більшості експертів, економіка України в 2010 році зростатиме, проте це зростання буде значно меншим, ніж до кризи. «Я вважаю, що в 2010 році поступово збільшуватиметься кредитування великих корпоративних клієнтів, перш за все в гривні, тоді як кредитування в іноземній валюті здійснюватиметься переважно у вигляді торгового фінансування й короткострокового кредитування підприємств, що отримують валютну виручку від експортних операцій», – сказав О.Мостовий.
Щодо кредитування населення й малого та середнього бізнесу, він вважає, що в 2010 році помітної активізації на ринку не відбудеться.
Що стосується відсоткових ставок за кредитами, то О.Мостовий повідомив, що вони відображають вартість фондування й ризики, які банки беруть на себе, кредитуючи клієнтів, тому прогнози зміни вартості кредитування залежать перш за все від цих двох чинників. Якщо відсоткові ставки продовжуватимуть зростати, кредитування буде дорогим для позичальників.