Мінфін прогнозує зростання ВВП у 2010 році на 2-3%

Міністерство фінансів України прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2010 році на рівні 2-3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов`язків міністра фінансів Ігор Уманський сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Я думаю, що це буде 2-3% зростання реального ВВП до рівня 2009 року», - сказав І.Уманський.

Водночас, за його словами, прогноз соціально-економічного розвитку країни у 2010 році ще не розглядався на засіданні уряду в колегіальному режимі.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, падіння ВВП України в IV кварталі 2009 року в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року становило 7% проти 15,9% у III кварталі 2009 року.

Падіння ВВП України в І кварталі 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року становило 20,3%, в ІІ кварталі – 17,8%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2008 році в порівнянні з 2007 роком становило 2,1%. Зростання ВВП в 2007 році у порівнянні з 2006 роком становило 7,6%.