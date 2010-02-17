На 12:00 долар на міжбанку коштував 8,0130/8,0180 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0130/8,0310, на 12:00 ціни зосередилися в діапазоні 8,0130/8,0180 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2674/0,2681, на 12:00 звузився спред – 0,2675/0,2681. У Росії курс долар-рубль впав і на 12:00 встановився на рівні 29,9680 (-0,1621).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3770/1,3772, змінюючись у доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0380/11,0650, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,0330/11,0475.