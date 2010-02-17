Прямі інвестиції в економіку України знизилися на 48,4%

У 2009 році обсяг іноземних інвестицій в економіку України становив 5 млрд. 634,6 млн. дол. прямих інвестицій, що відповідає 51,6% надходжень 2008 року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, приріст загального обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різниці, за підсумками 2009 року становив 4 млрд. 410,4 млн. дол., що відповідає 72,6% рівня 2008 року.

За даними Держкомстату, приріст іноземного капіталу у звітному періоді спостерігався на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, – на 1 млрд. 813,7 млн. дол., операції з нерухомістю, орендою, інжиніринг і надання послуг підприємцям – на 451,2 млн. дол., торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого споживання – на 537,6 млн. дол., а також на підприємствах промисловості – на 969,3 млн. дол., зокрема переробної – на 885,1 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги прямих іноземних інвестицій у хімічну і нафтохімічну промисловість – на 255,7 млн. дол. і у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 151,3 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 січня 2010 року становив 40 млрд. 026,8 млн. дол., що на 12,4% більше обсягів інвестицій на початок 2009 року і у розрахунку на одну людину становить 872,6 дол.

Сума кредитів і позик, одержаних підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 січня 2010 року становила 6 млрд. 615,2 млн. дол. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позиковий капітал, на 1 січня 2010 року становив 46 млрд. 642 млн. дол.

У 2009 році з України в економіки інших країн світу спрямовано 69,8 млн. дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалося переважно у вигляді грошових внесків. Інвестиції з України здійснені у 51 країну світу, основна їх частка – на Кіпр (92,9%).

Обсяг прямих інвестицій з України в економіки країн світу, з урахуванням їх переоцінки, втрат і курсової різниці, на 1 січня 2010 року становив 6 млрд. 223,3 млн. дол.

Сума кредитів і позик, наданих українськими підприємствами, на 1 січня 2010 року становила 123,4 млн. дол. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіки інших країн світу, враховуючи позиковий капітал, становив 6 млрд. 346,7 млн. дол.