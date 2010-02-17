Міжбанк закрився на рівні 8,0050/8,0125 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0130/8,0310, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 8,0130/8,0180. На час закриття торгів цінові рівні впали - 8,0050/8,0125 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб з валютною парою USD/UAH з ціною відсікання 8,0100.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2674/0,2681, на 12:00 звузився спред - 0,2675/0,2681. На час закриття ціни знизилися - 0,2668/0,2671.

У Росії курс долар-рубель впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,9850 (-0,1451).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3715/1,3780.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0380/11,0650, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,0330/11,0475. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 10,9920/11,0040.