Сальдовані збитки українських банків склали 31,5 млрд. грн.

Сальдовані збитки банківської системи України у 2009 році становили 31,492 млрд. грн. проти 7,3 млрд. грн. прибутку у 2008 році.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з 179 діючих банків 53 кредитно-фінансові установи одержали сумарний прибуток 3,141 млрд. грн., а 126 банків одержали сумарні збитки у розмірі 34,633 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, на 1 січня 2010 року ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мали 182 банки.