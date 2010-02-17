Результати цільового аукціону НБУ 17 лютого

Національний банк України 17 лютого 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 10 260 тис. доларів США наступним 41 банку: АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, Акціонерний банк "Південний", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "КБ "Експобанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "УкрСиббанк", АТ БАНК "МЕРКУРІЙ" У М.ХАРКІВ, БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "АКЦ.-КОМ.БАНК "КАПІТАЛ" м.Донецьк, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ РЕАЛ БАНК м.Харків, ВАТ УніКредит Банк, ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк, ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "МЕГАБАНК", Харків, ПАТ "ПЛЮС БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному