Економіст: НБУ може відновити практику скуповування долара

Національний банк України може відновити практику скуповування долара на відкритому ринку.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, це може статися в разі перетину валютним курсом позначки 8,0 грн./дол.

Економіст підкреслив, що «у середу, 17 лютого, гривня зробила крок угору, наблизившись до позначки 8,0 грн./дол.». На міжбанківському валютному ринку за день гривня зміцнилася до долара на 0,3%, зазначив О.БЛІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0130/8,0310, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 8,0130/8,0180. До закриття торгів цінові рівні впали - 8,0050/8,0125 грн./дол.

О 14:00 Нацбанк вийшов на ринок із продажем на аукціоні для фізосіб по валютній парі грн./дол. із ціною відсікання 8,0100.