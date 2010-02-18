ЄС 2009 року зменшив дефіцит зовнішньої торгівлі

За підсумками 2009 року Євросоюз більш як удвічі зменшив дефіцит зовнішньої торгівлі - з 258,4 млрд. євро у 2008 році до 105,5 млрд. у 2009 році.

Такі дані оприлюднив Євростат, повідомляє агентство "Укрінформ".

Приріст балансу зовнішньої торгівлі у країнах єврозони 2009 року, в порівнянні з 2008 роком, становив 22,3 млрд. євро, а в 2008 році такий приріст характеризувався від`ємними виміром у 54,7 млрд. євро.

Підрахували, що обсяг торгівлі ЄС із рештою світу впав, за винятком Китаю, європейський експорт до якого зріс на 2%.

Найбільше падіння експорту зареєстроване з Росією - на 39% із січня 2009 року до листопаду 2009 року.

Експорт до Туреччини впав на 22%, до Бразилії - на 21%, до США на 19%, а до Південної Кореї на 18%.

Росія є також лідером за зменшенням імпорту до ЄС (-38%). За нею йдуть Норвегія, Бразилія, Японія та Туреччина, які зменшили імпорт у ЄС на показники від -30% до -23%.