Збитки українських банків у січні сягнули 0,5 млрд. грн.

Негативний фінансовий результат за системою банків України за підсумками січня 2010 року становить 507 млн. 686 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, доходи банків у порівнянні з січнем 2009 року зменшилися на 13,9% і становлять 11,1 млрд. грн. Витрати банків за звітний період скоротилися на 11,6% – до 11,6 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, сальдовані збитки банківської системи України у 2009 році становили 31,492 млрд. грн. проти 7,3 млрд. грн. прибутку в 2008 році.

За даними НБУ, із 179 діючих банків 53 кредитно-фінансові установи одержали сумарний прибуток 3,141 млрд. грн., а 126 банків мають сумарні збитки у розмірі 34,633 млрд. грн.