МВФ розпочинає ринковий продаж золота. Загалом – 403,3 т

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочинає ринковий продаж золота. Як оголосила у середу прес-служба фонду, такі операції почнуться "незабаром". Точні строки при цьому не називаються, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Відповідно до прес-релізу, йдеться про другий етап програми, що передбачає продаж загалом 403,3 тонни золота для поповнення ресурсів фонду. Раніше в рамках першого етапу 212 тонн металу було продано безпосередньо центральним банкам Індії, Маврикія та Шрі-Ланки. МВФ, до речі, не виключає, що прямий позаринковий продаж центральним банкам або іншим офіційним власникам золота може провадитися й надалі.

Що стосується ринкової реалізації металу, то вона буде здійснюватися відповідно до раніше досягнутої міжнародної банківської домовленості, яка дозволяє МВФ продати до 2 тис. тонн золота за 5 років, починаючи з вересня 2009 року. У прес-релізі наголошується, що пріоритетом у роботі буде поступовість, спрямована на те, щоб уникати ринкових потрясінь. Усього в рамках програми фонду залишається реалізувати 191,3 тонни золота.